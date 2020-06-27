02 Октября 2020
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Политика Курганская область
голосование, поправки (2020) | Фото: Накануне.RU

В Кургане наблюдатели на выборах по поправкам в Конституцию отмечают высокую дисциплинированность избирателей

Наблюдатели от Общественной палаты Курганской области, которые следят за ходом голосования по поправкам в Конституцию РФ, отмечают высокую активность и дисциплинированность избирателей.

Как рассказала Накануне.RU одна из наблюдателей в школе №29 в Кургане, никаких нареканий и нарушений нет.

"Все проходит без замечаний, все хорошо", - отметила женщина.

Стоит отметить, что члены Избирательной комиссии региона делают все необходимое для того, чтобы создать наиболее комфортные условия гражданам.

"Применяются различные формы организации голосования - вне помещения для голосования, придомовое голосование, голосование в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования. Голосование организовано максимально безопасно для граждан", - отметил в ходе брифинга председатель зауральского Избиркома Валерий Самокрутов.

На каждом участке при входе избирателей встречают сотрудники УИК - людям измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком, а также выдают прозрачный файл, в котором лежат перчатки, маска и одноразовая ручка. Граждане голосуют, не передавая в руки члену комиссии свой паспорт.

"Очень довольна - все удобно сделано, никаких нареканий у меня к работе участка нет. Все сделано достойно, члены комиссии вежливые. Приятно было сходить проголосовать", - поделилась с Накануне.RU жительница Кургана Марина Кротова, которая голосовала в городской школе №22.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ продлится до 1 июля.

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В Кургане наблюдатели на выборах по поправкам в Конституцию отмечают высокую дисциплинированность избирателей

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Теги: Курган, наблюдатели, голосование, Конституция, поправки



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