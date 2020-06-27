В Тюменской области 59 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Тюменской области выявлено 59 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб региона. Всего с начала пандемии в области выявлено 2886 случаев. Также за сутки выздоровели 25 человек (1720 за весь период). Среди заболевших за последние сутки восемь детей.

"Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина 63 лет, с двусторонней вирусной пневмонией и сопутствующим тяжелым хроническим заболеванием. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 17 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания", - сообщили в штабе.

Под медицинским наблюдением сейчас находится 1201 человек, шесть человек – на ИВЛ, 147 человек в обсерваторах и 3702 человека на перевахтовке.