02 Октября 2020
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бюллетень, голосование, конституция рф (2020) | Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края

Мерзлякова проинспектировала голосование по поправкам в Конституцию в Екатеринбурге

Руководитель Центра общественного наблюдения Свердловской области Татьяна Мерзлякова проверила избирательные комиссии 1625, 1630, 1633 и 1663 в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Обстановка на участках рабочая, участникам голосования выдаются средства индивидуальной защиты, информационные буклеты, ручки.

Напомним, накануне в УИК 1663 был задержан сотрудник СМИ, журналист издания "Долгопрудненские страницы" Владислав Иванов. Татьяна Мерзлякова обратилась за разъяснениями к председателю комиссии Максиму Скороходову, наблюдателям и волонтерам.

Поведение журналиста на избирательном участке назвали провокационным и недопустимым. Суть конфликта сводилась к отказу Иванова соблюсти меры безопасности - предоставить для проверки сумку, надеть маску, перчатки.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, руководитель ЦОН Татьяна Мерзлякова обращает внимание и участников голосования, и представителей аккредитованных СМИ - правила едины и обязательны для всех. Это важно для сохранения здоровья каждого.

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Мерзлякова проинспектировала голосование по поправкам в Конституцию в Екатеринбурге

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Теги: татьяна мерзлякова, голосование, поправки в конституцию, нарушения, избирательный участок



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