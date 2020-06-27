Наталья Комарова показала студенческое фото и поздравила выпускников

Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила выпускников школ и вузов с выпускным.

"Пусть эмоции этого дня останутся с вами навсегда. Школа, колледж, вуз – они рубеж, после которого школьники вступают во взрослую, самостоятельную жизнь, студенты – без оговорок отвечают за себя, семью, трудовой коллектив, страну", - сказала Комарова в видеообращении.

"Завершается учебный год, который дал всем нам новые навыки. Трудности не остались позади. Полученный опыт, знания будут служить вам. Желаю каждому из вас совершить как можно больше чудес, добрых дел, открытий. Всем вам доброго пути – с Югрой в сердце!" – напутствовала губернатор.

Наталья Комарова. Фото: Instagram губернатора Югры

Она также присоединилась к интернет-челленджу, суть которого в публикации в соцсетях студенческих фотографий, и опубликовала в Instagram снимок студенческих времен.