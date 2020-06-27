В Югре 280 новых случаев коронавируса за сутки

Югра 27 июня вышла на третье место в России после Москвы и Подмосковья по суточной заболеваемости COVID-19. По данным окружного управления Роспотребнадзора, зарегистрировано 280 новых случаев в 15 муниципальных образованиях.

Большая часть – 100 случаев – приходится на Сургут, также больше десяти заболевших выявлено в Нижневартовске, Когалыме, Сургутском районе, Мегионе, Лангепасе, Нефтеюганске, Радужном, Ханты-Мансийске.

Общее число лабораторно подтвержденных случаев в Ханты-Мансийском автономном округе достигло 8117.

Из новых заболевших 122 случая контактные. Пневмония выявлена у 83 человек, симптомы ОРВИ – у 136, остальные переносят вирус бессимптомно.

За сутки на COVID-19 обследованы 5035 человек, всего за время эпидемии – 222 323.