Явка на голосовании по поправкам в Конституцию за два дня составила 19,49%

На утро субботы, 27 июня, явка (включая дистанционное электронное голосование – ДЭГ) на голосовании по поправкам в Конституцию составила 19,49% - 21 171 137 человек, сообщила журналистам глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

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В Москве и Нижегородской области, где проходит ДЭГ, высказались в таком формате 815 557 граждан (явка 68,49%).

"Явка должна быть естественной. Никаких случаев принуждения! Мы контролируемых ситуацию, мониторим информполе и оперативно реагируем на поступающую информацию", - прокомментировала глава ЦИК явку за два дня.

Памфилова проголосовала на классическом участке. Фото: пресс-служба ЦИК РФ

Она также напомнила, что записавшиеся на ДЭГ могут голосовать дистанционно только до 30 июня.

"Система не позволила бы проголосовать дважды в любом случае. Именно поэтому голосовать дистанционно можно только до 30 числа. Чтоб граждане, которые не успели проголосовать или не смогли по каким-то причинам, пришли бы и проголосовали 1 июля традиционным способом", - заявила Памфилова.

Напомним, в первый же день голосования стало известно о минимум двух случаях двойного голосования – граждане проголосовали дистанционно и на классическом участке.