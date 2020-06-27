02 Октября 2020
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Политика В России Москва
Глава ЦИК Элла Памфилова голосует по поправкам в Конституцию 27.06.20. (2020) | Фото: пресс-служба ЦИК РФ

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию за два дня составила 19,49%

На утро субботы, 27 июня, явка (включая дистанционное электронное голосование – ДЭГ) на голосовании по поправкам в Конституцию составила 19,49% - 21 171 137 человек, сообщила журналистам глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
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"Явка должна быть естественной. Никаких случаев принуждения! Мы контролируемых ситуацию, мониторим информполе и оперативно реагируем на поступающую информацию", - прокомментировала глава ЦИК явку за два дня.

Глава ЦИК Элла Памфилова голосует по поправкам в Конституцию 27.06.20.|Фото: пресс-служба ЦИК РФ

Памфилова проголосовала на классическом участке. Фото: пресс-служба ЦИК РФ

Она также напомнила, что записавшиеся на ДЭГ могут голосовать дистанционно только до 30 июня.

"Система не позволила бы проголосовать дважды в любом случае. Именно поэтому голосовать дистанционно можно только до 30 числа. Чтоб граждане, которые не успели проголосовать или не смогли по каким-то причинам, пришли бы и проголосовали 1 июля традиционным способом", - заявила Памфилова.

Напомним, в первый же день голосования стало известно о минимум двух случаях двойного голосования – граждане проголосовали дистанционно и на классическом участке.

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Явка на голосовании по поправкам в Конституцию за два дня составила 19,49%

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Теги: явка, поправки в конституцию, голосование, цик, дистанционное голосование



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