Элла Памфилова в подмосковной Истре проголосовала по поправкам в Конституцию

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова с утра в субботу, 27 июня, проголосовала на одном из участков в Истре (Подмосковье). Голосовать она пришла в маске и перчатках, паспорт свой показывала членам избирательной комиссии издалека, но, общаясь с журналистами, маску все-таки сняла.

"Если люди хотят, чтоб жизнь строилась так, как они себе это представляют, они могут прийти и выразить свою гражданскую позицию", - прокомментировала голосование Памфилова.

Памфилова предъявляет документы комиссии. Фото: пресс-служба ЦИК РФ

Памфилова не стала голосовать и на свежем воздухе, хотя ранее она пропагандировала этот формат волеизъявления: "Придомовое голосование – новый институт для России, но во многих государствах это известная практика – голосование на свежем воздухе. И никогда не вызывает претензий. А у нас по каким-то причинам стала поводом для намеренной дискредитации процедур голосования".