02 Октября 2020
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Глава ЦИК Элла Памфилова голосует по поправкам в Конституцию 27.06.20. (2020) | Фото: пресс-служба ЦИК РФ

Элла Памфилова в подмосковной Истре проголосовала по поправкам в Конституцию

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова с утра в субботу, 27 июня, проголосовала на одном из участков в Истре (Подмосковье). Голосовать она пришла в маске и перчатках, паспорт свой показывала членам избирательной комиссии издалека, но, общаясь с журналистами, маску все-таки сняла.

"Если люди хотят, чтоб жизнь строилась так, как они себе это представляют, они могут прийти и выразить свою гражданскую позицию", - прокомментировала голосование Памфилова.

Глава ЦИК Элла Памфилова голосует по поправкам в Конституцию 27.06.20.|Фото: пресс-служба ЦИК РФ

Памфилова предъявляет документы комиссии. Фото: пресс-служба ЦИК РФ

Памфилова не стала голосовать и на свежем воздухе, хотя ранее она пропагандировала этот формат волеизъявления: "Придомовое голосование – новый институт для России, но во многих государствах это известная практика – голосование на свежем воздухе. И никогда не вызывает претензий. А у нас по каким-то причинам стала поводом для намеренной дискредитации процедур голосования".

Глава ЦИК Элла Памфилова голосует по поправкам в Конституцию 27.06.20.|Фото: пресс-служба ЦИК РФ

Фото: пресс-служба ЦИК РФ

Глава ЦИК Элла Памфилова голосует по поправкам в Конституцию 27.06.20.|Фото: пресс-служба ЦИК РФ

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Элла Памфилова в подмосковной Истре проголосовала по поправкам в Конституцию

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Теги: элла памфилова, истра, голосование, поправки в конституцию



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Развитие сюжета:

Ранее 27.06.2020 12:46 Мск Явка на голосовании по поправкам в Конституцию за два дня составила 19,49%

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