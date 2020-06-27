В Москве за сутки зафиксировано самое низкое число новых случаев COVID-19 c начала апреля

В Москве зафиксирован рекордно низкий с начала апреля суточный прирост новых случаев коронавируса – 750. Это самый низкий показатель с 8 апреля, отметили в оперштабе столицы.

Скончалось за сутки 20 пациентов с COVID-19.

Из новых случаев 43,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще треть – в возрасте от 46 до 65 лет, 6,5% - дети, остальные – 66+. "Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - отметили в штабе.