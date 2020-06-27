На Южном Урале 157 новых случаев коронавируса

В Челябинской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 157, общее число подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 7139, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с эпидемией.

На 27 июня больных в регионе – 3009 человек. За сутки выписаны 152 человека. Всего 3950 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Вместе с тем, за сутки скончались два человека с подтвержденным коронавирусом, у них были сопутствующие заболевания, поэтому оперштаб считает, что они умерли не от COVID-19: 64-летняя пациентка была больна сахарным диабетом и имела полиорганную недостаточность, 61-летняя пациентка имела злокачественное новообразование.

Также за сутки 42 человека переведены в медучреждения по месту прописки в другие регионы.