СМИ: В Москве мертвым найден совладелец компании-застройщика "Пионер"

В Москве в своем офисе на Малой Пироговской улице найден мертвым бизнесмен Андрей Грудин, сообщают в субботу, 27 июня, сразу несколько СМИ и telegram-каналов. По неподтвержденной версии, мужчина мог совершить самоубийство.

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Telegram-канал Life Shot и "Интерфакс" сообщают о записке, обнаруженной на месте ЧП, в ней, якобы, говорится о большой кредитной нагрузке на компанию. Life Shot добавляет, что рядом с телом погибшего был обнаружен пистолет.

"Пионер" принадлежит в равных долях Грудину и Леониду Максимову. Группа компаний занимается возведением коммерческой и жилой (в том числе элитной) недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. РБК отмечает, что долгосрочные займы ГК в первом квартале 2020 года составляли порядка 11 млрд руб., пророченной кредиторской задолженности у группы не было. Прибыль по итогам прошлого года составляла более 7,5 млрд руб.