02 Октября 2020
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Общество Свердловская область
COVID-19 (2020) | Фото: Правительство Пермского края

На Среднем Урале за сутки умерло пять человек с коронавирусом

В Свердловской области за последние сутки выявлено еще 216 случаев коронавируса. Больше половины (113) – в Екатеринбурге, также случаи зарегистрированы у жителей Арамильского, Артемовского, Артинского, Ачитского городских округов, Верхней Пышмы, Пышминского городского округа, Дегтярска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Кушвы, Ивделя, Ирбита, Качканара, Кировграда, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Невьянска, Нижней Туры, Режа, Серова, Туринского и Шалинского городских округов, сообщает оперативный штаб региона.

Всего в области с начала эпидемии зарегистрировано 12093 случая новой коронавирусной инфекции.

За сутки скончались пять пациентов, общее количество смертей от COVID-19 в регионе достигло 90.

Состояние 136 госпитализированных оценивается как тяжелое, 105 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 56 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 608. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, отметили в штабе.

Выписано 223 человека. Всего уральские врачи вылечили 7009 пациентов.

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На Среднем Урале за сутки умерло пять человек с коронавирусом

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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Развитие сюжета:

Ранее 28.06.2020 11:12 Мск На Среднем Урале число летальных исходов пациентов с COVID-19 приближается к сотне

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