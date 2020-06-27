На Среднем Урале за сутки умерло пять человек с коронавирусом

В Свердловской области за последние сутки выявлено еще 216 случаев коронавируса. Больше половины (113) – в Екатеринбурге, также случаи зарегистрированы у жителей Арамильского, Артемовского, Артинского, Ачитского городских округов, Верхней Пышмы, Пышминского городского округа, Дегтярска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Кушвы, Ивделя, Ирбита, Качканара, Кировграда, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Невьянска, Нижней Туры, Режа, Серова, Туринского и Шалинского городских округов, сообщает оперативный штаб региона.

Всего в области с начала эпидемии зарегистрировано 12093 случая новой коронавирусной инфекции.

За сутки скончались пять пациентов, общее количество смертей от COVID-19 в регионе достигло 90.

Состояние 136 госпитализированных оценивается как тяжелое, 105 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 56 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 608. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, отметили в штабе.

Выписано 223 человека. Всего уральские врачи вылечили 7009 пациентов.