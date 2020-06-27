02 Октября 2020
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Общество В России
Изолирующий бокс для перемещения пациентов с коронавирусом (2020) | Фото: Правительство Пермского края

В России за сутки от коронавируса скончались 188 человек

За последние сутки в России выявлено 6852 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 30% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 188 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 9 200 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 627 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 8969 летальных исходов, выздоровело 393 352 человека.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

 Москва - 750

 Московская область - 366

 Ханты-Мансийский АО - 280

 Иркутская область - 237

 Санкт-Петербург - 224

 Свердловская область - 216

 Нижегородская область - 214

 Воронежская область - 190

 Челябинская область - 158

 Ямало-Ненецкий АО - 147

 Красноярский край - 145

 Республика Тыва - 128

 Архангельская область - 118

 Ростовская область - 116

Саратовская область - 112

 Ульяновская область - 109

 Новосибирская область - 105

 Ставропольский край - 104

 Волгоградская область - 102

 Мурманская область - 90

 Карачаево-Черкесская Республика - 84

 Приморский край - 83

 Хабаровский край - 79

 Тульская область - 78

 Алтайский край - 77

 Республика Дагестан - 75

 Пензенская область - 75

 Омская область - 75

 Ивановская область - 74

 Белгородская область - 70

 Брянская область - 70

 Курская область - 65

 Республика Коми - 65

 Оренбургская область - 63

 Забайкальский край - 62

 Республика Саха (Якутия) - 62

 Кабардино-Балкарская Республика - 60

 Самарская область - 59

 Тюменская область - 59

 Краснодарский край - 58

 Томская область - 58

 Республика Бурятия - 56

 Чувашская Республика - 55

 Пермский край - 55

 Владимирская область - 54

 Тверская область - 52

 Ленинградская область - 51

 Республика Башкортостан - 49

 Калужская область - 46

 Псковская область - 45

 Тамбовская область - 44

 Ярославская область - 44

 Республика Карелия - 44

 Новгородская область - 44

 Республика Мордовия - 44

 Кемеровская область - 44

 Камчатский край - 44

 Рязанская область - 42

 Республика Татарстан - 41

 Кировская область - 41

 Липецкая область - 40

 Смоленская область - 40

 Республика Алтай - 39

 Орловская область - 38

 Амурская область - 38

 Республика Хакасия - 36

 Астраханская область - 35

 Республика Адыгея - 34

 Республика Ингушетия - 32

 Республика Калмыкия - 32

 Республика Марий Эл - 31

 Республика Северная Осетия - 25

 Костромская область - 24

 Удмуртская Республика - 23

 Курганская область - 21

 Вологодская область - 20

 Калининградская область - 19

 Сахалинская область - 19

 Магаданская область - 15

 Чеченская Республика - 13

 Ненецкий АО - 6

 Республика Крым - 6

 Еврейская АО - 4

 Севастополь - 3

 Чукотский АО - 2

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В России за сутки от коронавируса скончались 188 человек

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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