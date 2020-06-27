В России за сутки от коронавируса скончались 188 человек

За последние сутки в России выявлено 6852 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 30% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 188 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 9 200 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 627 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 8969 летальных исходов, выздоровело 393 352 человека.