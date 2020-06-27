В России за сутки от коронавируса скончались 188 человек
За последние сутки в России выявлено 6852 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 30% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 188 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 9 200 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 627 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 8969 летальных исходов, выздоровело 393 352 человека.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 750
Московская область - 366
Ханты-Мансийский АО - 280
Иркутская область - 237
Санкт-Петербург - 224
Свердловская область - 216
Нижегородская область - 214
Воронежская область - 190
Челябинская область - 158
Ямало-Ненецкий АО - 147
Красноярский край - 145
Республика Тыва - 128
Архангельская область - 118
Ростовская область - 116
Саратовская область - 112
Ульяновская область - 109
Новосибирская область - 105
Ставропольский край - 104
Волгоградская область - 102
Мурманская область - 90
Карачаево-Черкесская Республика - 84
Приморский край - 83
Хабаровский край - 79
Тульская область - 78
Алтайский край - 77
Республика Дагестан - 75
Пензенская область - 75
Омская область - 75
Ивановская область - 74
Белгородская область - 70
Брянская область - 70
Курская область - 65
Республика Коми - 65
Оренбургская область - 63
Забайкальский край - 62
Республика Саха (Якутия) - 62
Кабардино-Балкарская Республика - 60
Самарская область - 59
Тюменская область - 59
Краснодарский край - 58
Томская область - 58
Республика Бурятия - 56
Чувашская Республика - 55
Пермский край - 55
Владимирская область - 54
Тверская область - 52
Ленинградская область - 51
Республика Башкортостан - 49
Калужская область - 46
Псковская область - 45
Тамбовская область - 44
Ярославская область - 44
Республика Карелия - 44
Новгородская область - 44
Республика Мордовия - 44
Кемеровская область - 44
Камчатский край - 44
Рязанская область - 42
Республика Татарстан - 41
Кировская область - 41
Липецкая область - 40
Смоленская область - 40
Республика Алтай - 39
Орловская область - 38
Амурская область - 38
Республика Хакасия - 36
Астраханская область - 35
Республика Адыгея - 34
Республика Ингушетия - 32
Республика Калмыкия - 32
Республика Марий Эл - 31
Республика Северная Осетия - 25
Костромская область - 24
Удмуртская Республика - 23
Курганская область - 21
Вологодская область - 20
Калининградская область - 19
Сахалинская область - 19
Магаданская область - 15
Чеченская Республика - 13
Ненецкий АО - 6
Республика Крым - 6
Еврейская АО - 4
Севастополь - 3
Чукотский АО - 2