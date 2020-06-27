02 Октября 2020
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Конституция РФ, голосование (2020) | Фото: t.me/ugra_official

На Ставрополье 50 членов избирательных комиссий заразились коронавирусом

В Ставропольском крае у 50 членов избирательных комиссий разных уровней выявлен коронавирус – положительный результат получен в результате тестирования, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на главу краевого избиркома Евгения Емельянова. "Тестирование проведено, были более 50 человек выявлены, но это не коснулось в целом работы состава участковых комиссий", - сказал председатель комиссии. По его словам, заболевших заменят людьми из резерва. Он не уточнил, успели ли заразившиеся члены избирательных комиссий выйти на работу.

По данным краевого оперштаба по борьбе с коронавирусом на цтро 27 июня, за последние сутки в регионе зарегистрировано 104 новых случая COVID-19, всего с начала эпидемии выявлено 4875 случаев, 92 человека умерло. Под медицинским наблюдением находятся 5124 человека. Получают лечение в стационаре 538 пациентов: 45 – в тяжелом состоянии, из них 19 потребовалась поддержка аппаратами ИВЛ. В средней степени тяжести – 287. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия России отказалась от обязательного поголовного тестирования всех членов избирательных комиссий во всех регионах, оставив это на откуп региональных властей.

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На Ставрополье 50 членов избирательных комиссий заразились коронавирусом

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Теги: ставрополье, избирательная комиссия, коронавирус, поправки в конституцию



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