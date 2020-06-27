Россия отчиталась в ООН о ликвидации крайней нищеты в стране

Правительство России подготовило для ООН отчет, в котором сообщается, что в России практически отсутствует население, которое имеет доходы в размере $1,9 в день (около 114 руб. по среднему курсу за 2017 год (57 руб. за доллар) – эту сумму Всемирный банк определил в качестве порога абсолютной бедности.

Также в обзоре указывается, что уже в 2017 году в России было менее 0,1% населения, живущего меньше чем на $3,2 в день, и всего 1% россиян, живущих на $5,5 в день (по курсу на 2017 год – около 3 тыс. руб. в день).

Малоимущими в России считают людей с доходами ниже прожиточного минимума (в начале июня Минтруд предложил увеличить его до 10 843 руб.), напоминают авторы обзора. В документе утверждается, что за последний год удалось вывести из бедности 500 тыс. человек, так что по итогам 2019 года численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составила 18,1 млн человек, или 12,3% от всего населения России, пишет РБК.

Напомним, в середине марта Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что в России около 70% населения – средний класс. "Если Вы думаете, что средний класс — это так, как живут во Франции, в Германии либо в Соединённых Штатах, то это не соответствует действительности. Средний класс в каждой стране разный. Есть соответствующая методика Мирового банка, она заключается в том, что средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда. У нас таких... МРОТ 11 280, по-моему, в этом году, так, а средняя зарплата гораздо выше. У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%", - сказал президент.