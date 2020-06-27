02 Октября 2020
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Политика В России За рубежом
коллаж, ЕС, Евросоюз, Германия, Меркель, армия, НАТО, США (2017) | Фото: Накануне.RU

Меркель призвала к сотрудничеству с Россией, страной со "стратегическим влиянием"

Канцлер Германии Ангела Меркель дала большое интервью шести европейским изданиям. В нем она высказалась по поводу отношения своей страны и Евросоюза в целом с Россией и США.

По мнению политика, Германии стоит наладить конструктивный диалог с Россией, хотя бы потому, что Москва обладает влиянием в Сирии и Ливии.

"Есть хорошие причины продолжать конструктивный диалог с Россией. В таких странах, как Сирия и Ливия, государствах, которые находятся в непосредственной близости от Европы, стратегическое влияние России огромно. Поэтому я буду продолжать стремиться к сотрудничеству", - цитирует Меркель Guardian.

При этом канцлер не исключает угрозы, исходящей от России. По ее мнению, модель поведения России – это "гибридная война и методы дестабилизации".

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Меркель призвала к сотрудничеству с Россией, страной со "стратегическим влиянием"

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Теги: ангела меркель, сотрудничество, евросоюз, германия, россия, стратегическое влияние



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