Меркель призвала к сотрудничеству с Россией, страной со "стратегическим влиянием"

Канцлер Германии Ангела Меркель дала большое интервью шести европейским изданиям. В нем она высказалась по поводу отношения своей страны и Евросоюза в целом с Россией и США.

По мнению политика, Германии стоит наладить конструктивный диалог с Россией, хотя бы потому, что Москва обладает влиянием в Сирии и Ливии.

"Есть хорошие причины продолжать конструктивный диалог с Россией. В таких странах, как Сирия и Ливия, государствах, которые находятся в непосредственной близости от Европы, стратегическое влияние России огромно. Поэтому я буду продолжать стремиться к сотрудничеству", - цитирует Меркель Guardian.

При этом канцлер не исключает угрозы, исходящей от России. По ее мнению, модель поведения России – это "гибридная война и методы дестабилизации".