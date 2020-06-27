02 Октября 2020
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Ночью по поправкам в Конституцию проголосовали 35 тысяч человек

В ночь с 26 на 27 июня в электронном дистанционном голосовании (ДЭГ) в Москве и Нижегородской области приняли участие около 35 тыс. человек. Такие данные в своем telegram-канале привел зампредседателя Общественной палаты Москвы и куратор электронного штаба столицы Алексей Венедиктов. По его данным, на 8:30 утра мск явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию в этих двух регионах составила 69,5%.

Напомним, тема ДЭГ стала спорной, ее широко обсуждали в Госдуме и Мосгордуме, а уже в первые часы голосования было выявлено минимум два случая двойного голосования – избиратель отдал голос на сайте, а потом пришел на обычный участок и там тоже проголосовал. Такие голоса были аннулированы, ЦИК пообещал не допускать подобных инцидентов.

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Ночью по поправкам в Конституцию проголосовали 35 тысяч человек

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Теги: электронное голосование, явка, поправки в конституцию



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