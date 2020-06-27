02 Октября 2020
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Общество В России Москва
Владимир Путин (2020) | Фото: Kremlin.ru

Путин вспомнил студенческие годы в Ленинграде и поздравил выпускников

Президент России обратился к выпускникам школ и вузов, отметив, что в этом году у них совпадают выпускные вечера.

"Вы пересекаете рубеж, за которым открывается совершенно новый этап жизни, где всё будет зависеть от ваших собственных решений, от того, как проявятся, раскроются ваши знания, способности, лучшие личные черты и в предстоящей работе, и в дальнейшей учёбе.

Вы ответственные, сильные, современные, думающие люди. Замечательное поколение. Будущее – в ваших руках.

И не сомневаюсь, вы сумеете добиться очень многого. Найдёте не просто специальность, профессию, а настоящее призвание, свой, особенный, ни на кого не похожий путь. И главное, чтобы каждый из вас мог гордиться тем, что он делает, тем, что его труд нужен, полезен другим людям, нашей родной и любимой стране", - сказал глава государства в видеообращении.

Владимир Путин не стал отрицать, что "конец учебного года выдался сложным". "Но в итоге, и это главное, вы, ваши преподаватели, ваши близкие сработали как единая команда, вместе сделали всё, для того чтобы учёба, подготовка к экзаменам, к защите диплома, несмотря ни на что, не прерывались.

Знаю, что многие из вас в эти месяцы по зову сердца включились в волонтёрские проекты, пришли на помощь тем, кто нуждается в помощи. И этот опыт – опыт сопереживания, взаимной поддержки, преодоления испытаний – теперь будет помогать вам, служить верным ориентиром", - сказал Путин.

Президент вспомнил свою учебу и выпускной: "Ещё со студенческих времён хорошо помню один из первых праздников "Алые паруса". Он в Ленинграде тогда только появлялся и сразу же нашёл громадный отклик по всей стране, потому что окрылял неповторимой атмосферой романтики, молодости и мечты, веры и надежды на новые победы".

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Путин вспомнил студенческие годы в Ленинграде и поздравил выпускников

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Теги: владимир путин, выпускники, поздравление, выпускной вечер. алые паруса, школьники, вузы, студенты



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