В Тюменской области продлен режим самоизоляции

В Тюменской области до 5 июля продлен режим повышенной готовности, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

В муниципалитетах по-прежнему под запретом массовые культурные, спортивные, развлекательные и просветительские мероприятия. Исключением являются мероприятия, которые проводят благотворительные организации, а также тренировки спортсменов, входящих в составы сборных команд региона и России. Остаются закрытыми кинотеатры, клубы и другие развлекательные заведения. Детские сады продолжат работу в режиме закрытых групп.

При этом в регионе открываются пришкольные и загородные лагеря. Первая смена в тюменских санаторно-оздоровительных детских лагерях стартует 2 июля. Пришкольные лагеря с дневным пребыванием начнут свою работу с 6 июля.

Также возобновляется работа библиотек – читатели могут брать из книжного фонда литературу по предварительной записи. Школы и выпускники продолжают по плану готовиться к проведению и сдаче ЕГЭ. Колледжи и техникумы могут начать прием документов от абитуриентов и проводить вступительные испытания.

Напомним, в Тюменской области количество больных выросло на 61 - до 2 тыс. 827.