Мандат депутата тюменской гордумы Мурата Тулебаева занял Александр Пивторак

Мандат депутата тюменской гордумы Мурата Тулебаева занял Александр Пивторак. Официальное представление прошло сегодня на заседании думы, передает корреспондент Накануне.RU

Напомним, депутатское кресло освободилось после того как Тулебаев сложил с себя полномочия. Это произошло 28 мая. После он был арестован по подозрению в растратах.

Политик арестован до 30 июля. Решение принял Центральный райсуд Тюмени.

В областном управлении СКР сообщили, что дело возбуждено по материалам органов прокуратуры Тюменской области и регионального управления ФСБ. Речь идет о фактах присвоения, то есть хищения чужого имущества, совершенного злоумышленником с использованием своего служебного положения, а также покушения на присвоение в крупном размере. Расследование продолжается.