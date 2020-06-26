В Реже коронавирусом заболел председатель УИК - его изолировали

В Реже у председателя УИК обнаружен коронавирус, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам зампредседателя Избирательной комиссии Свердловской области Елены Клименко, он сразу же был отстранен от работы и изолирован.

"Он не имел непосредственных контактов с участниками голосования. Проведено обследование других членов комиссии. Контактные второго порядка находятся под медицинским наблюдением. На участке проведена заключительная дезинфекция, обработано помещение и все контактные поверхности. Голосование во время обработки продолжали в другом помещении. Роспотребнадзор держит ситуацию под контролем. Других случаев заражения не выявлено", - сообщила заместитель председателя.

Она также добавила, что Режевская территориальная комиссия и все УИКи работают в штатном режиме, избирателям обеспечены все возможности для безопасного голосования. Собрание членов УИК проходило с соблюдением требований Роспотребнадзора. Все участники были в средствах индивидуальной защиты.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева сообщила, что основания для высадки всего состава участковой комиссии отсутствуют, поскольку члены УИКа имели кратковременный контакт с заболевшим, при котором риски заражения крайне малы.

"На место выходили специалисты-дезинфекторы, при заключительной обработке израсходовано 80 литров дезинфицирующего средства – оно имеет высокую вирулентность, но при этом абсолютно безопасно для человека. В помещении участка обработано 404 квадратных метра. Председатель УИК изолирован, контакты второго порядка взяты под меднаблюдение. Участок имеет в наличии все необходимые средства защиты и профилактики", – сказала Анжелика Пономарева.