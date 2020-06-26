01 Октября 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
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В Прикамье бывшего полицейского осудили за избиение подростка

В Прикамье бывшего полицейского осудили за превышение должностных полномочий с применением насилия и угрозой его применения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Ему назначено три года условно.

Как сообщает следствие, 4 сентября прошлого года начальник отделения уголовного розыска ОМВД России по Красновишерскому району, схватил за руки подростка 2003 года рождения, стоящего в компании других молодых людей, полагая, что тот обматерил его. После этого экс-полицейский вызвал служебный автомобиль и силой усадил туда юношу, где нанес ему кулаком удар в область грудной клетки. Доставив подростка в отдел МВД, он избил его.

По результатам служебной проверки, проведенной ГУ МВД России по Пермскому краю, начальник ОМВД России по Красновишерскому району привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, а осужденный из органов внутренних дел уволен.

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В Прикамье бывшего полицейского осудили за избиение подростка

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Теги: уголовное дело, полицейский, подросток



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