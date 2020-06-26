Нажал "за", а ушло – "против": экс-советник президента – о рисках онлайн-голосования по Конституции

Порядка 30% компьютеров в стране поражены вирусом, а это означает, что результаты онлайн-голосования по поправкам в Конституцию могут быть фальсифицированы. Такую возможность допустил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко. Все прочие риски, широко распространяемые в СМИ, - двойное голосование или взлом аккаунта на Госуслугах – лишь частные случаи, которые не достигнут большого масштаба, заявил эксперт на сегодняшней пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

Вчера стартовало дистанционное голосование, в котором до 30 июня примут участие чуть более 1 млн человек. Авторизация зарегистрированных участников проходит на платформах mos.ru или gosuslugi.ru. Чтобы сделать свой выбор, им необходимо войти в аккаунт и открыть страницу электронного бюллетеня, доступ к которому появится после введения кода, отправленного по СМС на номер пользователя. Затем участнику голосования нужно будет поставить галочку напротив графы "Да" или "Нет".

"Голос будет анонимизирован и зашифрован — безопасность и прозрачность обеспечит технология блокчейн", - обещает портал мэра Москвы.

Однако система дала сбой.

Вчера журналист Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам: сначала на избирательном участке №141, а через час - онлайн. Для участия в электронном голосовании журналист зарегистрировался на mos.ru неделю назад. По правилам, избирателям, которые подали заявление на электронное голосование, не должны выдавать бумажные бюллетени.

История с двойным голосованием – частная – и массовых масштабов не достигнет, уверен председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.

"Исходя из того, что я прочитал, это частная история. Это повод и ЦИКу задуматься, и Москве, но я не вижу там системной проблемы", - рассказал Клименко на пресс-конференции в НСН.

К частным он относит и истории с принудительным голосованием, когда начальники якобы загоняют подчиненных голосовать в отдельные помещения.

Гораздо серьезнее реальные риски, связанные с уязвимостью компьютеров.

"По недавним цифрам, порядка 30% компьютеров в стране завирусованы. При необходимости можно собирать данные о том, как люди голосуют. Это большая дыра, которая гораздо больше, чем мы себе представляем. Я представляю, как это можно массово сделать. Мы переживаем о проблемах, которые выглядят красиво и образно, но не переживаем о проблемах, к которым мы отчасти привыкли", - заметил эксперт.

По его словам, подменить клики на компьютерах и устройствах на Андроиде очень просто. Таким образом, фальсификация произойдет уже на стадии попадания данных в базу, и блокчейн тут уже не поможет.

"Гипотетически можно представить себе злоумышленника, который закажет вирусописателям такой вируса, который встроится в ваш браузер, дождется пока вы станете за что-то голосовать и за вас проголосует – вы увидите что проголосовали "да", а в базу уйдет "нет", - пояснил Клименко.

Голосование по поправкам в Конституцию – это второй эксперимент по проведению дистанционного голосования, и ошибки здесь неизбежны.

"Так как я много руковожу программистами, я понимаю, почему есть накладки – просто в силу того, что нет такого программного обеспечения, которое бы работало без ошибок. Новая команда департамента информационных технологий Москвы работает в очень стрессовых условиях. Я примерно видел как они работают – объем решаемых задач колоссален", - рассказал Клименко.

Иные способы подделать голоса массового масштаба не обретут – максимум 10-20% голосов могут "украсть", взломав сим-карты участников. Более массовые атаки уже не смогут оставаться тайными. По мнению Клименко, плюсы онлайн-голосования перевешивают минусы.

"Рисков от цифрового голосования на порядок меньше, чем рисков от очного голосования", - отметил он.

Чтобы обезопасить себя и свой голос при дистанционном голосовании достаточно отказаться от паролей типа "1234" в пользу сложных комбинаций из восьми символов.