В Тюмени наградили "Семьи года"

В Тюмени наградили "Семьи года". Торжественное награждение победителей Всероссийского конкурса "Семья года", представляющих Тюмень и Тюменский район прошло в региональном центре "Семья".

"Мы сегодня чествуем семьи, которые стали лидерами в номинациях регионального и муниципального этапа Всероссийского конкурса "Семья года", - рассказала заведующая агентством развития семейных технологий и форм устройства несовершеннолетних центра "Семья" Евгения Мунаева. - Эти семьи представляют г. Тюмень и Тюменский район, победители с районов будут награждены в муниципальных образованиях, в которых они проживают, в течение следующего месяца. В этом году семьи, несмотря на все сложности, активно участвовали в конкурсе, было подано 45 заявок со всех территорий Тюменской области. Конкурсные материалы семей, занявших первые места в каждой из номинаций, направлены в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для рассмотрения комиссией и участия во Всероссийском этапе конкурса. Надеемся, что в этом году наши семьи снова войдут в число лидеров".

Напомним, победителями по решению конкурсной комиссии стали:

Номинация "Молодая семья":

1 место: Чаюн Данил Викторович и Евгения Сергеевна (г. Тюмень).

2 место: Тумановы Андрей Григорьевич и Екатерина Александровна (Заводоуковский городской округ).

3 место: Дедушкины Николай Владимирович и Людмила Николаевна (Тобольский район).

Номинация "Многодетная семья":

1 место: Цуриковы Сергей Николаевич и Анна Николаевна (Сорокинский район).

2 место: Сибгатуллины Дамир Ринатович и Рания Маратовна (г. Ялуторовск).

3 место: Васильевы Алексей Геннадьевич и Надежда Федоровна (Ишимский район).

Номинация "Сельская семья":

1 место: Сериковы Вячеслав Васильевич и Светлана Витальевна (Казанский район).

2 место: Софроновы Василий Викторович и Зульфия Митхатовна (Уватский район).

3 место: Шубины Артем Леонидович и Елена Николаевна (Викуловский район).

Номинация "Семья – хранитель традиций":

1 место: Турчины Александр Леонидович и Светлана Анатольевна (Голышмановский район).

2 место: Плотниковы Алексей Викторович и Ольга Александровна (Тюменский район).

3 место: Цуриковы Сергей Николаевич и Анна Николаевна (Сорокинский район).

Номинация "Золотая семья":

1 место: Щетниковы Николай Васильевич и Валентина Степановна (Ишимский район).

2 место: Кузнецовы Анатолий Игнатьевич и Галина Алексеевна (Юргинский район).

3 место: Исаевы Геннадий Кондратьевич и Александра Ивановна (Нижнетавдинский район).

Итоги конкурса будут подведены осенью, лучшие семьи со всей страны будут приглашены в Москву на церемонию награждения, а также впишут свои истории в Национальную книгу-летопись.

Всероссийский конкурс "Семья года" проводится по инициативе "Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Координаторами Тюменского регионального этапа являются департамент социального развития Тюменской области и региональный центр "Семья".