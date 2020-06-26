Дело замглавы Екатеринбурга Ковальчика о злоупотреблении должностными полномочиями прекращено

В отношении заместителя мэра Екатеринбурга Александра Ковальчика прекращено уголовное расследование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного источника в силовых структурах региона.

"Уголовное преследование в отношении Ковальчика прекращено", - сказал собеседник агентства.

Напомним, что речь идет об уголовном деле по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"), возбужденном в сентябре прошлого года. Уточнялось, что речь шла о занимаемой Ковальчиком должности главы МУП "Водоканал" Екатеринбурга.