01 Октября 2020
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Политика Свердловская область
Александр Ковальчик (2017) | Фото: Накануне.RU

Дело замглавы Екатеринбурга Ковальчика о злоупотреблении должностными полномочиями прекращено

В отношении заместителя мэра Екатеринбурга Александра Ковальчика прекращено уголовное расследование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного источника в силовых структурах региона.

"Уголовное преследование в отношении Ковальчика прекращено", - сказал собеседник агентства.

Напомним, что речь идет об уголовном деле по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"), возбужденном в сентябре прошлого года. Уточнялось, что речь шла о занимаемой Ковальчиком должности главы МУП "Водоканал" Екатеринбурга.

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Дело замглавы Екатеринбурга Ковальчика о злоупотреблении должностными полномочиями прекращено

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Теги: Александр Ковальчик, заммер Екатеринбурга, уголовное дело



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