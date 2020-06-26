Прокуратура Тюмени потребовала на 10 лет раньше снести дом, кладка фундамента которого разрушена на 90%

В Тюмени требуется досрочно расселить двухэтажный жилой дом по адресу улица 70 лет Октября, 4. Глава города Руслан Кухарук получил представление, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

Дом признан аварийным в ноябре 2018 г. Согласно техническому заключению, кирпичная кладка фундамента разрушена на 90%, водонасыщение кладки превышает нормативный показатель в пять раз, стены дома повреждены грибковой плесенью и так далее. По версии мэрии, дом должны снести в срок до 1 января 2030 г.

Согласно протоколу лабораторных испытаний от 10 июня 2020 г., проведенных Центром гигиены и эпидемиологии в Тюменской области, содержание аммиака в помещениях жилого дома превышает предельно-допустимую норму. Превышение данного вещества, а также сероводорода выявляли ещё в 2015 и 2017 гг., а также в январе этого года. Газы ухудшают состояние здоровья как взрослых, так и детей.

Прокуратура города внесла мэру представление, потребовав досрочно расселить опасный дом.