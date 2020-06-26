01 Октября 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

В Перми двух школьников подозревают в убийстве с особой жестокостью

Двух 14-летних пермяков подозревают в убийстве с особой жестокостью. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР, им предъявлено обвинение по ч.2 ст.105 УК РФ.

По версии следствия, в ночь на 24 июня пьяные школьники в микрорайоне Левшино устроили ссору со случайным прохожим, который возвращался домой также в состоянии алкогольного опьянения. Догнав его, подростки напали на него, сбили с ног, нанесли множество ударов по голове. После подожгли на нем одежду и скрылись.

На помощь к потерпевшему пришли местные жители. Они вызвали ему "скорую". Несмотря на старания врачей потерпевший скончался на месте от закрытой черепно-мозговой травмы и ожогов тела.

В настоящее время оба подростка задержаны, в ходе допросов подтвердили свою причастность к совершению преступления. В ходе расследования уголовного дела установлено, что несовершеннолетние состоят на профилактическом учете в отделе полиции за совершение правонарушений. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

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В Перми двух школьников подозревают в убийстве с особой жестокостью

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Теги: уголовное дело, убийство с особой жестокостью, подростки



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