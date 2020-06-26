01 Октября 2020
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4 канал, логотип, екатеринбург, тв (2014) | Фото:vk.com/4channel

"Эфир предоставим, но где брать призы?" : "4 канал" опроверг причастность к "выборной" лотерее

Представители "4 канала" опубликовали в социальных сетях информацию, отрицающую какое-либо отношение телекомпании к розыгрышу призов в лотерее, которая была организованна в уральской столице во время проведения голосования по поправкам в Конституцию.

По заверениям представителей компании к ним в редакцию начали поступать многочисленные вопросы о трансляции розыгрыша в прямом эфире, ведь именно их канал на обратной стороне лотерейного билета указан, как один из двух ведущих трансляторов.

"Обещают розыгрыш автомобилей, велосипедов и самокатов в эфире двух телекомпаний - "4 канала" и "Студии-41". Только вот нам ничего об этом розыгрыше в эфире неизвестно. QR-код ведет на несуществующую страницу. Мы обратились за разъяснениями к организаторам голосования. Ждем. Эфир под розыгрыш, конечно, предоставим, только бы понять, где призы брать?" - комментирует "4 канал" в социальных сетях.

Напомним, что о лотерее на месте проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ в уральской столице сообщила пресс-служба администрации Екатеринбурга. Организатором выступает ООО "Оргкомитет строитель", а розыгрыш призов проходит в рамках городской акции "Строим будущее", приуроченной ко Дню строителя. Номера всех выигрышных билетов будут опубликованы на сайте администрации города

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"Эфир предоставим, но где брать призы?" : "4 канал" опроверг причастность к "выборной" лотерее

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Теги: лотерея, 4 канал, администрация Екатеринбурга, розыгрыш призов, голосование по поправкам



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