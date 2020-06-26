01 Октября 2020
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Сергей Удальцов, пикет, Госдума (2018) | Фото:

СМИ: Власти Москвы опровергли информацию о согласовании митинга 4 июля

СМИ сообщили о том, что московские власти все-таки отказались согласовать первый посткарантинный митинг 4 июля, который собирался провести "Левый фронт". Об этом сообщает РИА Новости. В качестве причины озвучивается продолжающий действовать запрет на массовые мероприятия.

Ранее сегодня пресс-служба "Левого фронта" сообщила о согласовании митинга на одну тысячу человек (с соблюдением социальной дистанции) в парке "Сокольники" 4 июля. Митинг активисты собирались посвятить итогам голосованию по поправкам в Конституцию и выступлению против обнуления президентских сроков Путина.

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СМИ: Власти Москвы опровергли информацию о согласовании митинга 4 июля

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Теги: власти москвы, митинг, согласование, опровержение, поправки в конституцию, массовые мероприятия



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Ранее 26.06.2020 15:24 Мск Власти Москвы согласовали первый посткарантинный митинг – "Левый фронт"

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