СМИ: Власти Москвы опровергли информацию о согласовании митинга 4 июля

СМИ сообщили о том, что московские власти все-таки отказались согласовать первый посткарантинный митинг 4 июля, который собирался провести "Левый фронт". Об этом сообщает РИА Новости. В качестве причины озвучивается продолжающий действовать запрет на массовые мероприятия.

Ранее сегодня пресс-служба "Левого фронта" сообщила о согласовании митинга на одну тысячу человек (с соблюдением социальной дистанции) в парке "Сокольники" 4 июля. Митинг активисты собирались посвятить итогам голосованию по поправкам в Конституцию и выступлению против обнуления президентских сроков Путина.