В некоторых регионах есть риск срыва реализации закона о школьном питании

Забайкалье может не получить субсидию из-за нехватки около полумиллиарда рублей на ремонт школьных пищеблоков.В забайкальском Министерстве образования, науки и молодежной политики подсчитали, что для модернизации школьных столовых и пищеблоков краю требуется 477 млн рублей. От готовности школ к обеспечению учащихся горячим питанием с начала учебного года зависит право региона на государственную субсидию.

Напомним, что с марта 2020 года в России реализуется закон о здоровом и сбалансированном питании школьников, разработанный и принятый Госдумой по поручению президента Владимира Путина. Новый подход будет внедряться постепенно, но уже в текущем году все учащиеся начальных классов должны получать один раз в день бесплатное горячее питание. В помощь регионам предусмотрена субсидия, однако получить ее смогут те субъекты, которые обеспечат 100% готовность школ к новому учебному году.

Забайкалье не попало в программу из-за образовательных заведений, не имеющих оборудованных всем необходимым столовых. На сегодня в регионе школьное питание организовано в 628 учреждениях из 661, при этом 342 пищеблока не отвечают требованиям по площади, 50 имеют низкий уровень оснащенности, а в 265 (треть всех школьных пищеблоков) износ оборудования достигает 80%.

Ограниченность средств сказывается не только на состоянии пищеблоков. Так, в Ленинградской области детей будут кормить комплексным обедом всего за 80 рублей. Для этого бюджету региона потребуется 991 млн рублей на учебный год. В соседнем Петербурге стоимость комплексного школьного обеда с 1 сентября повысится на 6 рублей и составит 167 рублей, однако горожан больше интересует вопрос качества пищи. Ежегодно от петербургских родителей поступают жалобы на плохую еду в школьных столовых: плесень, насекомые, просрочка и фальсификат. Также, по данным УФАС, на рынке городского школьного питания действует множество картелей. Четыре раскрыты в прошлом году, еще одну группу мошенников вычислили в начале 2020 года.

В Липецкой области пока не разобрались с прежней системой организации питания. Липчане пожаловались, что отвечающий за процесс оператор ООО «ГК Фьюжн Менеджмент» не возвращает средства, уплаченные за школьные обеды. Питание не было получено из-за режима дистанционного обучения, введенного для борьбы с пандемией коронавируса. Компания задолжала родителям учащихся более 12 млн рублей.

Проект по обеспечению школьников 1-4 классов бесплатным питанием будет внедряться поэтапно до 2023 года. На его реализацию из федерального бюджета планируют выделить 21 млрд рублей в 2020 году и 46 млрд рублей в следующем. Регионам положена субсидия, но на условиях полной готовности пищеблоков к 1 сентября. «Москва отказалась от федеральных субсидий: в столице учащихся младших классов кормят за счет городского бюджета уже последние несколько лет», – рассказали члены рабочей группы Госдумы. Также на сегодня 18 субъектов РФ обеспечивают младшеклассников бюджетными горячими завтраками. В остальных регионах пока ищут пути исполнения нового закона.