Путин пообещал Дамиру Юсупову вывезти из-за границы всех россиян, пожелавших вернуться

На онлайн-встрече Владимира Путина с волонтерами акции "Мы вместе" пилот "Уральских авиалиний", герой России Дамир Юсупов обратился к президенту с просьбой решить проблему вывозных рейсов.

По словам Юсупова, сейчас на вывозные рейсы попасть нелегко – регистрируют на них только жителей определенных регионов – тех, куда именно выполняется вывозной рейс. Жители других субъектов часто не могут попасть на такой самолет на Родину, поскольку проживают в другом регионе, при этом места на рейсе есть. "Если в самый острый период эпидемии коронавируса это было актуально, то сейчас актуальность такой меры спадает", - отметил пилот.

Глава государства поблагодарил Юусупова за его работу и пояснил, что изначально проблема была в том, что всех желающих вернуться россиян нельзя вывезти через один город из-за отсутствия достаточного количества мест в обсерваторах. "Даже у Москвы не было такого объема соответствующих учреждений для размещения на 14 дней. Поэтому правительство приняло решение вывозить по регионам. Но вы правы, мы же не можем оставить наших граждан за границей. Мы будем вывозить всех, кто хочет вернуться на родину. С соблюдением санитарных правил, разумеется", - согласился Путин.