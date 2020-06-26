Путин пообещал Дамиру Юсупову вывезти из-за границы всех россиян, пожелавших вернуться

01 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
салон самолета бизнес-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии инструкция по безопасности (2019) | Фото:Накануне.RU

Путин пообещал Дамиру Юсупову вывезти из-за границы всех россиян, пожелавших вернуться

На онлайн-встрече Владимира Путина с волонтерами акции "Мы вместе" пилот "Уральских авиалиний", герой России Дамир Юсупов обратился к президенту с просьбой решить проблему вывозных рейсов.

По словам Юсупова, сейчас на вывозные рейсы попасть нелегко – регистрируют на них только жителей определенных регионов – тех, куда именно выполняется вывозной рейс. Жители других субъектов часто не могут попасть на такой самолет на Родину, поскольку проживают в другом регионе, при этом места на рейсе есть. "Если в самый острый период эпидемии коронавируса это было актуально, то сейчас актуальность такой меры спадает", - отметил пилот.

Глава государства поблагодарил Юусупова за его работу и пояснил, что изначально проблема была в том, что всех желающих вернуться россиян нельзя вывезти через один город из-за отсутствия достаточного количества мест в обсерваторах. "Даже у Москвы не было такого объема соответствующих учреждений для размещения на 14 дней. Поэтому правительство приняло решение вывозить по регионам. Но вы правы, мы же не можем оставить наших граждан за границей. Мы будем вывозить всех, кто хочет вернуться на родину. С соблюдением санитарных правил, разумеется", - согласился Путин.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путин пообещал Дамиру Юсупову вывезти из-за границы всех россиян, пожелавших вернуться

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: владимир путин, дамир юсупов, уральские авиалинии, вывозные рейсы, россияне



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети