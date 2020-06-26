Адвокат Ефремова рассказал о "космической" компенсации, которую хочет получить семья Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова, заявил, что семья погибшего в ДТП Сергея Захарова затребовала "космическую" сумму компенсации.

По словам юриста, потерпевшая сторона хочет 100-150 миллионов рублей, но такие "невероятные" деньги в судебной практике вообще не крутятся.

Пашаев отметил, что семья требует намного больше, чем ей по закону могут присудить. "Намного больше они бы получили сейчас, а не в рамках уголовного дела. В рамках уголовного дела - 800 тысяч, миллион рублей. Это край", - сказал он телеканалу "360".

Напомним, актер заявлял, что признает свою вину, спустя несколько дней после аварии он записал видеообращение. В нем служитель муз просит прощения у семьи погибшего и выражает желание помочь родным Сергея Захарова материально.

Сначала адвокат Ефремова сообщил, что семья Захарова отказывается от компенсации. Однако позднее Пашаев заявил, что брат погибшего готов встретиться и обсудить эту тему.

После появления столь противоречивой информации родственники Захарова разрешили опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации, которую им предложил актер. Добровинский сообщил, что вокруг темы не прекращаются спекуляции. Из переписки, опубликованной RT, следует, что и Маргарита Захарова, и Валерий Захаров отказываются от денег Ефремова и настаивают на справедливом суде.