"Не надо тут экстремизма". Водители "скорой" на аутсорсинге пригрозили не выйти на работу

В Екатеринбурге зреет новый бунт водителей "Скорой помощи", работающих на аутсорсинге. Поводом для недовольства стало отсутствие так называемых коронавирусных надбавок, которые положены работникам в соответствии с указом президента, при росте нагрузки. Деньги за апрель-май до сих пор не получили десятки человек с подстанции №3 на Уралмаше. Проблему они решили обсудить с руководством и не исключили, что откажутся выходить на линии. Однако им намекнули на наказание по статье "экстремизм".

Как передает корреспондент Накануне.RU, сегодня утром водители встретились со своим директором, они заявляют, что вскоре могут начать забастовку, если каждому не выплатят обещанную коронавирусную надбавку в размере 25 тыс. руб. в месяц. В небольшой комнатке ветхого здания собрались сотрудники и их руководитель из компании "Феникс-логистика" Андрей Шмаков.

При этом сам управленец не знал, что на собрании ведется запись и, возможно, поэтому вел себя очень раскованно. У одного из своих подчиненных, который возмутился отсутствием выплат, он спросил: "Что ты лично сделал для того, чтобы получить положенные тебе выплаты?"

Очень удивившийся водитель ответил, что он для этого сел за руль.

Шмаков призывал работников не писать коллективное обращение, намекая ни много ни мало на то, что их могут привлечь по статье "экстремизм".

"Никому не угрожаю. Есть прецеденты... в Перми... они вышли, толпой походили. Поймите, я просто вам рассказываю... Сейчас на этих людей заведены уголовные дела по статье "экстремизм". А вот если идет каждый, то он отвечает только за себя. И уже не подрывают строй и подстанцию!" - сказал Шмаков.

"Какой бред…" - тут же раздались слова водителей.

На этом месте в беседу вмешался наш корреспондент, рассказав о том, что на встрече присутствуют журналисты. Корреспондент спросил: "Неужели борьба людей за свои трудовые права является экстремизмом?"

"Если вы журналист, то вы же смотрите телевизор? Но я, может быть, конечно, утрирую…" - сказал в ответ управленец.

Мы попытались выяснить у менеджера аутсорсинговой компании, в чем причина того, что деньги водителям не поступают. Однако внятного ответа на это не прозвучало.

"Нам говорят, что отстаивание наших трудовых прав, попытка получить коронавирусные надбавки - это экстремизм. Я воевал в Чечне против боевиков, и я знаю, что такое настоящий экстремизм!" - негодует один из водителей "скорой помощи" Владимир.

Другой наш собеседник утверждает, что на вызовах диспетчеры чуть ли не подставляют врачей.

"Кто виноват теперь в том, что мы не получили деньги? Путин сказал, что выделил деньги. Но они уже, похоже, кем-то освоены? Ничего до нас не дошло! Парадокс, кстати, еще заключается в том, что я, допустим, еду с врачами, и поступает вызов, где пациент с температурой. В итоге диспетчера говорят, что все нормально, поднимайтесь без защитного костюма, а у человека, оказывается, на руках результаты КТ, поражение легких и все признаки коронавируса. И врач говорит: "Неужели может быть такое? Меня подставил диспетчер!" - говорит водитель Игорь.

Однако меры убеждения руководства частной компании пока все же сработали, водители сегодня вышли на линии, но теперь намерены жаловаться в Роспотребнадзор и прокуратуру.

Напомним, о том, что медицинским работникам и водителям, работающим с коронавирусными пациентами, положены компенсационные выплаты, Владимир Путин объявил 8 апреля. Однако только в мае выплаты было решено распространить и на тех, кто работает по аутсорсингу. Глава государства требовал устранить волокиту при начислении надбавок, а на Госуслугах запустили форму для жалоб работников на отсутствие выплат.

ООО "Феникс-Логистик" стало обслуживать подстанции "скорой помощи" в Екатеринбурге с 1 февраля. Организация заменила ООО "Эффективная система здравоохранения". При этом работа началась со скандала - водителям предложили либо оформиться в качестве самозанятых, либо согласиться на снижение зарплаты. Водители пригрозили забастовкой. В результате, с большинством из них были заключены трудовые договоры.

С началом эпидемии коронавируса проблемы в частной организации отнюдь не закончились. Сотрудники, работающие на аутсорсинге, массово жалуются на отсутствие надбавок. По данным прокуратуры на июнь, в Екатеринбурге водители пяти подстанций скорой медицинской помощи – более 120 человек, работающие на основании муниципального контракта между МБУ "Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса" с ООО "Феникс-Логистика", остались без доплат за работу с больными COVID-19. 18 июня благодаря вмешательству надзорного ведомства водителям ООО "Феникс-Логистика" уже были перечислены доплаты на общую сумму свыше 3,6 млн руб. за работу в апреле-мае.

Власти Екатеринбурга после произошедших скандалов заявляли, что в будущем планируют отказаться от аутсорсинга "скорых". Однако же пока выплаты водителям остаются прерогативой частной организации.

"Водители подстанции № 3 скорой медицинской помощи относятся к компании – аутсорсеру. Поэтому вопрос по выплатам в ведении работодателя", – заявили Накануне.RU в горздраве.

Как напомнили в оперативном штабе региона, ранее в Свердловской области были приняты все необходимые решения и нормативно-правовые акты для начисления надбавок водителям-аутсорсерам, работающим с COVID-19.

По утвержденному алгоритму, частная организация должна ежемесячно предоставлять в Минздрав заявку на субсидию для начисления средств тем, кто непосредственно участвует в процессе оказания помощи пациентам, зараженным коронавирусной инфекцией. По всем поданным к этому моменту заявкам Минздрав средства перечислил — то есть на выплаты водителям за апрель и за май.