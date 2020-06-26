01 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
посёлок Рудный, школа номер 34 (2019) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбурженка обратилась в СК из-за травли ее ребенка в гимназии

Следственный отдел по Ленинскому району СКР Свердловской области проводит доследственную проверку по обращению матери гимназиста, которого начали травить в одном из учебных учреждений Екатеринбурга. По заверениям женщины, отношение к ее сыну резко изменилось после того, как она отказалась вносить добровольные взносы на различные школьные нужды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

На данный момент проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение подлинной ситуации. В случае доказательства незаконных действий со стороны руководства гимназии, администрации образовательного учреждения следователями СКР будет дана надлежащая правовая оценка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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Екатеринбурженка обратилась в СК из-за травли ее ребенка в гимназии

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Теги: гимназия, травля, СКР, доследственная проверка



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