Екатеринбурженка обратилась в СК из-за травли ее ребенка в гимназии
Следственный отдел по Ленинскому району СКР Свердловской области проводит доследственную проверку по обращению матери гимназиста, которого начали травить в одном из учебных учреждений Екатеринбурга. По заверениям женщины, отношение к ее сыну резко изменилось после того, как она отказалась вносить добровольные взносы на различные школьные нужды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
На данный момент проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение подлинной ситуации. В случае доказательства незаконных действий со стороны руководства гимназии, администрации образовательного учреждения следователями СКР будет дана надлежащая правовая оценка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.