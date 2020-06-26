Екатеринбурженка обратилась в СК из-за травли ее ребенка в гимназии

Следственный отдел по Ленинскому району СКР Свердловской области проводит доследственную проверку по обращению матери гимназиста, которого начали травить в одном из учебных учреждений Екатеринбурга. По заверениям женщины, отношение к ее сыну резко изменилось после того, как она отказалась вносить добровольные взносы на различные школьные нужды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.