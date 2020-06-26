Специалисты Минздрава РФ констатировали, что федеральная помощь Югре в борьбе с ковидом не требуется

Зместитель директора по организационно-методической работе Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний при Минздраве РФ, кандидат медицинских наук Вадим Тестов, подводя итоги визита его и коллег в Югру, оценил работу медиков округа в условиях большого суточного прироста количества инфицированных и раскритиковал жителей региона из-за пренебрежения масочным режимом, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы три дня работали в Югре. Наш выезд связан с запросом губернатора. Мы должны были посмотреть, как помогают больным коронавирусом, дать оценку и прогноз ситуации, и что надо сделать в медицинском плане для её стабилизации. Итог – мы изучили работу больниц Ханты-Мансийска, Сургута, Когалыма. Регион хорошо оснащён в материальном плане – это и медицинское оборудование, и хорошие условия больниц и поликлиник. Практически все больницы, которые мы посетили, отремонтированы", - сказал Тестов.

По его словам, в Югре – хорошая обеспеченность кадрами. Это заслуга двух медвузов.

"При имеющейся ситуации больницы успешно справляются с ситуацией. Я хорошо понимаю, что могут быть претензии к медорганизациям, однако вся система здравоохранения находится в нестандартной ситуации. С этой оговоркой я могу сказать, что уровень оказания медицинской помощи в округе весьма удовлетворительный и хороший", - сказал Тестов.

Говоря о том, справляется ли округ с суточным приростом количества больных, Тестов отметил, что "важно понимать, что это за прирост".

"Да, действительно, в последние 10 дней мы имеем некоторый прирост, однако он колеблется и зависит от выходных и праздников. Положительный момент – Югра обеспечена основными видами исследований, в частности, ПЦР. Охват этим видом исследования выше общероссийского уровня. То есть прирост больных высок, но он большой не потому, что высоки показатели, а потому, что округ видит это вовремя", - сказал Тестов.

Округ – в десятке регионов по охвату тестирования.

"Медицинская наука много не знает о коронавирусе. Мировой опыт показывает структуру заболевших. По числу "лёгких" случаев Югра имеет больший процент, чем мир, а "тяжёлых", напротив, меньше. Значительно большая доля заболевших выявлена, отсюда и высокие показатели", - сказал Тестов.

Как считает эксперт, работа с организованными контенгентами – например, вахтовиками – то, чему у региона можно поучиться.

"С другой стороны, вахтовики находятся компактно, в контакте друг с другом. Это порождает локальные вспышки. Процесс надо изучить. Были вспышки, например, в Ханты-Мансийском районе, которые быстро удалось локализовать. Сил и средств у округа достаточно, чтобы справиться с ситуацией", - сказал Тестов.

Сейчас задачи – парирование эпидемическим вызовам, "которые не пройдут завтра и послезавтра". Как полагает кандидат наук, округ с ними справится, и федеральная поддержка тут не нужна.

"В условиях инфекции нам определённый период придётся жить. Мы дали свои рекомендации, они приняты руководством департамента здравоохранения", - сказал федеральный эксперт.

Для того, чтобы эпидемия прошла естественным путём, переболеть должны 70-80 % россиян. Второй путь – вакцина.

"Именно поэтому сейчас все страны, у которых есть фармацевтические наука и производство, пытаются вакцину разработать. Её разработка даст возможность привить 70-80 % населения, эпидемия прекратится естественным путём", - сказал Тестов.

Других путей пока нет.

"Как специалиста, бывающего на фоне эпидемии в регионах, меня настораживает то, что югорчане пренебрегают масками. Мы должны хорошо понимать, что в масштабах государства будут снимать ограничительные меры. Это правильно. Жизнь должна продолжаться. Но ограничения не могут быть сняты все. Наши рекомендации по ограничениям – строгий масочный режим, это надо усилить, и отмена массовых мероприятий. Это серьёзно поможет до появления вакцины", - сказал Вадим Тестов.

При этом он признает, что миф о том, что маски "не работают", развеять довольно сложно.

"Маска не защитит, если она надета на вас, но больной человек ею пренебрёг. Но она прекрасно защищает от инфицированного, если она надета на его лице. Если больной чихнул или кашлянул, облако не распространится. Нужно понимать процесс – маска защищает от больного. В мире 70% случаев, а в России – 50 % проходят бессимптомно. Вы можете быть носителем вируса и быть де-факто больным, бегать марафон и устанавливать мировые рекорды, но быть носителем. Следовательно, все в масках – все в безопасности", – заключил Вадим Тестов.