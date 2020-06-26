Белоруссия официально запросила у Швейцарии информацию о "счете" сына Лукашенко

Белоруссия официально запросила у Швейцарии информацию о "счете" сына Александра Лукашенко на $840 млн.

Ранее в телеграмм-каналах был опубликован скриншот страницы онлайн-банка с крупной суммой в швейцарском банке, которая якобы принадлежит старшему сыну президента Виктору Лукашенко.

Как сообщил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей, банк уже опроверг эти сообщения, однако информация все равно запрошена. По словам министра, те, кто вбрасывают такие фейки, исходят из того, что происходит в их странах, где "процесс нахождения у власти связан с серьезным обогащением".

Глава МИД подчеркнул, что в Белоруссии такого "не было, нет и не будет, пока нынешнее руководство находится у власти", передает "Интерфакс".

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство "жуткими фейками" про его семью, которые забрасываются, по его мнению, из России.

"Люди же не понимают, что это такое. Такие фейки будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России. Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это", - заявил Лукашенко.