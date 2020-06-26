01 Октября 2020
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Политика Челябинская область
Валерий Гартунг (2018) | Фото: Накануне.RU

Гартунг возглавил список "Справедливой России" на выборах в Заксобрание Челябинской области

Список "Справедливой России" на выборах в Законодательное собрание Челябинской области возглавил депутат Госдумы Валерий Гартунг. Соответствующее решение было принято сегодня на партийной конференции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

Также в региональную тройку вошли секретарь бюро совета Василий Швецов и депутат ЗСО Ольга Мухометьярова.

На конференции также был утвержден список партии на выборы в ЗСО, в него вошли 101 кандидат. Еще 30 кандидатов партия выдвинет по одномандатным округам.

Напомним, выборы депутатов ЗСО пройдут 13 сентября. На выборах будут избираться 60 депутатов областного парламента (30 по партийным спискам, 30 по одномандатным округам).

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Гартунг возглавил список "Справедливой России" на выборах в Заксобрание Челябинской области

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Теги: Валерий Гартунг, Справедливая Россия, выборы в ЗСО, кандидаты,



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