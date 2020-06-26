01 Октября 2020
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Общество Свердловская область
медицина, врач, больница, кислородная маска (2017) | Фото: oppps.ru

В больнице Каменска-Уральского открыли кислородную станцию, способную охватить в три раза больше коек, чем предыдущая

В городской больнице Каменска-Уральского открыта новая кислородная станция с мощностью в 23 куб.м./ч., что в три раза превышает производительность прежней станции и втрое увеличивает охват больничных коек.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Свердловской области, до начала эпидемии больница обеспечивала привозными баллонами 47 кислородных коек. После же была проведена кислородная разводка на 112 коек, 56 из которых реанимационные.

"Если бы кислородной станции у нас не было, то при том расходе кислорода, который требуется сейчас, здесь должна была стоять машина с полными баллонами и госпиталь обеспечивался бы прямо с машины. Это очень большие затраты и тяжелый труд", – говорит заместитель главного врача по хозяйственной части городской больницы Каменска-Уральского Виталий Недзельский.

Станция работает по принципу очистки наружного воздуха посредством пропуска его через фильтры в саму установку, прохождение его сквозь абсорберы, где он делится на кислород, углекислый газ и азот. Очищенный кислород проходит через осушители и закачивается в ресиверы, которые и доставляют его к больничным койкам.

Планируется, что станция сможет обеспечивать кислород и рядом стоящее здание инфекционного отделения. Аналогов такому оборудованию в Каменске-Уральском пока нет.

"Министерством здравоохранения Свердловской области было принято решение дооснастить центральные городские больницы концентраторами кислорода. Я хотел бы выразить огромную благодарность минздраву. Специализированный корпус у нас сейчас дооснащен самым современным оборудованием", – рассказывает заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Александр Егоров.

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В больнице Каменска-Уральского открыли кислородную станцию, способную охватить в три раза больше коек, чем предыдущая

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Теги: кислородная станция, больница, Каменск-Уральск, коронавирус



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