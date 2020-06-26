01 Октября 2020
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Общество Северо-Западный ФО Вологодская область
великоустугский район, река, поле, церковь (2020) | Фото: 900igr.net

Четыре города Вологодской области заявили на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства

Четыре заявки от муниципалитетов Вологодчины отправлены на участие во втором этапе четвертого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2020 года, передает корреспондент Накануне.RU. Участвовать решили города Череповец, Белозерск, Вытегра и Никольск.

Две заявки направлены на участие в номинации «Исторические поселения». Это проекты: «Соляной сад. Восстановление исторического дендропарка в городе Череповце» и проект «Моя Белозерская набережная» в городе Белозерске.

В номинации «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек» также две заявки из Вологодской области: «Развитие общественно-культурной зоны вдоль исторической набережной реки Вытегра, сохранившей элементы Мариинской водной системы с реконструкцией «Детского городка» (город Вытегра) и проект «Никольск – жемчужина Северных увалов» в городе Никольск.

деревянная крепость, благоустройство, лестница(2020)|Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

«Правительством России предусмотрена дополнительная поддержка из федерального бюджета для проектов-победителей конкурса. В их число войдут 80 малых городов и исторических поселений федерального и регионального значения. Общая сумма призового фонда конкурса – до пяти миллиардов рублей, - рассказал заместитель губернатора региона Антон Стрижов. – Для нашего региона, как и других, победа в конкурсе позволит поддержать проекты по созданию привлекательных, комфортных городских территорий, прежде всего, в малых городах и исторических поселениях. Благоустроенные общественные пространства способствуют повышению качества жизни, развитию туризма и индустрии услуг, экономического потенциала муниципалитетов».

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подчеркивает, что важно использовать все возможности, включая участие в федеральных конкурсах и проектах, для того, чтобы сделать города и районы Вологодчины комфортными и благоустроенными.

олег кувшинников, губернатор, вологодская область(2020)|Фото: vologda-oblast.ru

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, Вологодская область участвует в конкурсе четвертый год подряд. В 2018 году победителем признан проект города Вытегры «Создание набережной реки Вытегра с восстановлением исторического облика». Сумма федерального гранта составила 55 миллионов рублей. Проект реализован в 2019 году. В 2019 году победителями признаны несколько проектов, которые будут реализованы до конца 2020 года: проект «Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных с прилегающей территорией» (г. Череповец). Сумма федерального гранта для его реализации составляет 50 миллионов рублей; проект «Реконструкция набережной Кускова в городе Тотьма». Грантовая поддержка - 50 миллионов рублей; проект реконструкции Сквера жертв революции с прилегающей территорией на Соборной площади в Устюжне. Сумма федерального гранта - 30 миллионов рублей.

В первом этапе конкурса в 2020 году признан победителем проект «Русская Фиваида на Севере» сельского поселения Ферапонтовское Кирилловского района. Работы в нем будут завершены в 2021 году.

Итоги конкурса этого года будут известны в сентябре , а работы в рамках победивших проектов начнутся в 2021-2022 гг.

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Четыре города Вологодской области заявили на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства

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Теги: малые города, нацпроект , комфорт городской среды, вытерга, череповец,



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