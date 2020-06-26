Лукашенко заявил о желании внести поправки в Конституцию Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с коллективом "Белкалия-Мигао" заявил о возможных изменениях в Конституции страны.

"Я не стану ломать страну через колено, приватизировать, наклонять людей. Самое тяжелое, когда люди живут в эпоху ненужных перемен. Перемены будут обязательно, и они должны начинаться и идти цивилизованно, начиная от Конституции", - цитирует президента "БелТА".

"Конституция – основной закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено, но они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. Еще до принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз - до председателей райисполкомов, губернатора", - заявил Лукашенко.