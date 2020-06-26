01 Октября 2020
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Общество В России Москва
Владимир Путин (2020) | Фото: youtube.com/Рупор Москвы

Путин – волонтерам: "Эпидемия отступает. Можно и отдохнуть с чувством выполненного долга"

Путин поблагодарил волонтеров и благотворительные организации, "всех людей, которые в трудную минуту проявили неравнодушие". Глава государства встретился в онлайн-режиме с активистами движения "Мы вместе".

"Вместе с врачами и медсестрами, со всеми, кто находился на своем посту, вы сделали многое, чтобы угроза начала отступать. В период эпидемии слова "мы вместе" дали силу нашему обществу. Люди чувствовали, что они не одиноки, где бы они не жили, - сказал Путин в приветственной речи. - Волонтеры оказали помощи более чем 3 млн наших граждан. Инвалидам, тяжело больным, пожилым людям. Инициативы поддерживали и наш бизнес – и маленькие компании, и крупные корпорации – все собрали почти 2 млрд руб.

Искренне рад, что движущей силой многих проектов стали совсем молодые люди, которые только начинают свой жизненный путь. Пользуясь случаем, поздравляю всех с наступающим Днем молодежи.

Эпидемия, слава Богу, отступает. Вы на совесть сделали свою работу. Можно только порадоваться. На дворе лето – можно и отдохнуть с чувством выполненного долга. Но, насколько я знаю, штабы "Мы вместе" не расходятся".

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Путин – волонтерам: "Эпидемия отступает. Можно и отдохнуть с чувством выполненного долга"

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Теги: владимир путин, волонтеры, мы вместе



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