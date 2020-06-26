Свердловская область отметит День молодежи в онлайн-формате

Из-за эпидемиологической ситуации в стране и на Среднем Урале, 27 июня регион будет отмечать День молодежи в дистанционном формате. Онлайн-марафон будет транслироваться в эфире телекомпании "Четвертый канал", на молодежном портале Свердловской области и интернет-площадках "Дома молодежи".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Свердловской области, помимо рубрик "Гость в студии", "Молодые и успешные" и "Мастер-классная" в эфире пройдут дебаты на тему "Меры поддержки молодых предпринимателей в Свердловской области", а также рубрики, посвященные участию молодежи в бизнесе, политике, творчестве, спорте, науке, туризме, добровольчестве, общественной деятельности, журналистике. Помимо этого будут организованы телемосты с муниципальными образованиями региона, конкурсы и розыгрыши.

К празднику подготовились и отдельные муниципалитеты. Так, в Артемовском пройдет конкурс "Косплей-Fest" (участникам нужно нарядиться в образ любимого героя кино или мультфильма, сделать фотографию и загрузить в социальные сети), конкурс слоганов "ОР ВЫШЕ ГОР", конкурс #ВсеСвои, где нужно снять видео, продемонстрировав свои таланты, и другие мероприятия.

В Первоуральске на протяжении нескольких дней будет проходить онлайн-зарядка, организована онлайн-выставка "Выпуск – 2020", состоится интеллектуальная онлайн-викторина "Литературный калейдоскоп", фото-челлендж "Молодежный Книгомемос", марафон "Я читаю! Я – молодой" и другие мероприятия. А Новоуральск подготовит интеллектуальные турниры, мастер-классы и онлайн-награждение победителей молодежной премии главы.