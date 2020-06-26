В ДТП в центре Челябинска пострадали четыре человека

В центре Челябинска четыре человека, в том числе ребенок, пострадали в ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД города, авария произошла 25 июня напротив дома № 24 по улице Энгельса. Женщина за рулем Опель при развороте на регулируемом перекрестке совершила столкновение с двигающимся во встречном направлении прямо автомобилем Нива.

В результате ДТП водитель Нивы и его пассажир получили травмы и были госпитализированы. Водителю Опеля и ребенку 8 лет рекомендовано амбулаторное лечение. В момент ДТП ребенок находился на заднем сидении и был пристегнут ремнем безопасности.

В настоящий момент по факту ДТП проводится административное расследование.