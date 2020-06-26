Двух новых фигурантов дела Абызова объявили в международный розыск

По уголовному делу экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова объявили в розыск Владимира Ниязова и Сергея Столярова.

Следственный комитет России попросил арестовать новых фигурантов дела заочно, передает ТАСС.

Ниязову заочно предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), отмывании денежных средств в особо крупном размере (ст 174.1 УК РФ) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Столярову следствие инкриминирует ст. 174.1 и ст. 289 УК РФ.

Ранее Московский городской суд продлил на три месяца арест Михаилу Абызову. Таким образом, он останется под арестом минимум до 25 сентября.

Напомним, Абызов был задержан в конце марта 2019 года в Москве, куда прилетел на день рождения бывшего коллеги. Экс-министр содержится в СИЗО Лефортово.

Следствие считает, что в период с 2011 по 2014 годы он создал преступную группу, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных фирм. Ущерб оценивается в 4 млрд рублей. Сам Абызов не признает своей вины.

В декабре 2019 года в уголовном деле бывшего министра Открытого правительства появилась восьмая фигурантка.