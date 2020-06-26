В Прикамье иммунитет к COVID-19 имеют 3,2% человек

В Пермском крае было проведено более 7 тыс. исследований на антитела к SARS-CoV-2, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил главный санитарный врач края Виталий Костарев на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу, иммунитет к COVID-19 имеют 3,2% человек.

На сегодня в Пермском крае выявлено 3474 случая заболевания коронавирусом, за последние сутки диагноз подтвердили еще у 58 человек. Из них 2293 — выздоровели. Еще 2671 — на карантине по предписанию главного санитарного врача.

Напомним, ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что примерно 20% москвичей имеют иммунитет к коронавирусу – у них обнаружены антитела.