01 Октября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
(2012) | Фото:

Пермяков приглашают на съемки фильмов "Василиса" и "Фактор S"

Пермяков приглашают принять участие в съемках фильмов "Василиса" и "Фактор S", сообщили Накануне.RU в Пермской кинокомиссии.

К съемкам приглашают как опытных актеров, так и обычных пермяков, желающих попробовать себя в кино.

"В качестве актеров массовых сцен будут привлекаться местные жители. Поэтому мы призываем вас оставлять свои анкеты в альбоме группы, чтобы в случае необходимости киногруппы могли найти вас по базе актеров Пермской кинокомиссии", - говорится в сообщении.

В анкетах необходимо указать возраст, тип внешности, опыт работы в кино или театре, размер одежды.

Напомним, этой зимой в Прикамье снимали фильм "Сердце Пармы" по одноименному роману Алексея Иванова, о том, как Московское царство в XV веке покорило Пермь Великую. Значительная часть фильма о противостоянии Великого Московского княжества и уральской Пармы снималась в Прикамье – под Губахой. В этом месте были построены уникальные декорации – деревянный город, крепость и дома на сваях.

В съемках участвовали такие звезды как Федор Бондарчук, Евгений Миронов, Александр Кузнецов, Елена Ербакова, а также жители Пермского края. Изначально показ фильма планировался в 2020 г., но в начале июня стало известно, что премьеру перенесли на 2021 г.

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Пермяков приглашают на съемки фильмов "Василиса" и "Фактор S"

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Теги: съемки фильма, Василиса, Фактор S, кастинг



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