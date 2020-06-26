Минкульт постарается оградить "творцов" от финансовых операций – Любимова

Министр культуры России Ольга Любимова прокомментировала дело "Седьмой студии", по которому сегодня Мещанский суд Москвы выносит приговор.

"В "деле Серебренникова" речь идет о причинении крупного ущерба государству, министерство - потерпевшая сторона. Министерство культуры принимает законодательные меры, чтобы впредь творцы не имели дела с финансовыми операциями", - цитирует Любимову "Интерфакс".

Минкульт, напомним, в суде заявил, что ущерб федеральному бюджету от действий фигурантов дела "Седьмой студии" составил порядка 130 млн руб.

Ранее приговор прокомментировали и в Кремле. "Безусловно, дело Серебренникова является поводом тщательно проанализировать то, как осуществляется расходование государственных средств в учреждениях культуры, чтобы сократить возможную коррупциогенность. Это функция Министерства культуры", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.