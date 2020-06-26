Рабочие НТЗМК, вынужденные перейти на трехдневку, обратились за помощью к Цуканову

Рабочие Нижнетагильского завода металлоконструкций (НТЗМК), которые считают, что мэр Владислав Пинаев не смог им помочь, решили обратиться к полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову. Об этом Накануне.RU сообщили сами сотрудники. Рабочие за день собрали более 300 подписей и уже передали их в приемную Николая Цуканова.

"Раз муниципальные власти предпочитают прятаться от проблемы, мы будем обращать на нее внимание властей федеральных. За обеденный перерыв мы собрали более 300 подписей рабочих, которые из-за бездействий Пинаева, "слившего" заказы в Тюмень, рискуют уйти на трехдневку. Как мы уже и говорили Пинаеву, обижать рабочих нельзя! И мы это терпеть не станем. Мы будем бороться за свои права любыми законными способами", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее рабочие НТЗМК рассказали о том, что их отправляют на сокращенную трудовую неделю с существенной потерей заработка. Экономическую ситуацию на заводе усугубило то, что крупный заказ на автодорожный мост через тагильский пруд был отдан тюменской фирме. Заводчане подали заявку на проведение митинга, он должен был пройти 29 июня, но перенесен на 5 июля.