ЦИК РФ заявил о DDoS-атаке на свой сайт

Центризбирком России в Telegram-канале сообщил о DDoS-атаке на свой сайт.

Зампредседатель ЦИКа Николай Булаев заявил, что ему поступила информация о хакерской атаке, передает РИА Новости. По его словам, у кого-то есть "желание проверить систему на прочность".

Стоит отметить, сейчас сайт работает нормально.

25 июня в работе сайта для дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию произошел сбой. Об этом сообщили пользователи в первые часы голосования. В Центральной избирательной комиссии объяснили сбой пиком нагрузки.