ЦИК РФ заявил о DDoS-атаке на свой сайт
Центризбирком России в Telegram-канале сообщил о DDoS-атаке на свой сайт.
Зампредседатель ЦИКа Николай Булаев заявил, что ему поступила информация о хакерской атаке, передает РИА Новости. По его словам, у кого-то есть "желание проверить систему на прочность".
Стоит отметить, сейчас сайт работает нормально.
25 июня в работе сайта для дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию произошел сбой. Об этом сообщили пользователи в первые часы голосования. В Центральной избирательной комиссии объяснили сбой пиком нагрузки.