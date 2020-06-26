В Челябинске компанию оштрафовали на миллион рублей за передачу вознаграждения сотруднику торговой сети

В Челябинске ООО "Ориентир" оштрафовали на 1 млн рублей за передачу денежного вознаграждения сотруднику торговой сети, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Директор компании, которая занимается грузоперевозками, передал в 2017-2019 гг. руководителю отдела службы логистики одной из торговых сетей денежное вознаграждение. За это сотрудник должен был помочь компании, чтобы она на постоянной основе осуществляла грузоперевозки для нужд магазинов сети.

В отношении организации было возбуждено административное дело за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Суд привлек компанию к ответственности в виде штрафа в размере 1 млн рублей.