В первый день голосования по поправкам явка в Свердловской области составила 6,34%

6,34% избирателей Свердловской области, или 211 тыс. 84 человека, пришли на участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ в первый день, 25 июня. Об этом Накануне.RU сообщили в Избирательной комиссии региона.

Максимальный показатель явки зафиксирован в Пышминском районе - 21,34%, минимальный в Березовском городском округе - 3,22%. В Екатеринбурге на участки пришли 4,05% избирателей.

Явка за вчерашний день в целом России составила 9,2% (включая дистанционное голосование), в абсолютных цифрах проголосовали чуть более 10 млн граждан.

Старт голосования на Среднем Урале оценила уполномоченный по правам человека в Свердловской области, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон Татьяна Мерзлякова. Она побывала на участках и убедилась в беспрецедентности принимаемых мер безопасности и строжайшем соблюдении рекомендаций и требований санитарных врачей.

"Могу сказать, здесь нет опасности. Уральцы, в том числе и мои соседи, могут спокойно прийти и проголосовать. Потоки разделены, у всех измеряют температуру, выдают средства индивидуальной защиты, контакт минимален. Кроме того, голосование в такой ситуации не уникально. 11 стран провели выборы в период пандемии. Мы многому научились, изучая их опыт. Но сегодня я убедилась, что мы жестче относимся к требованиям безопасности, чем другие страны", – сказала уполномоченный.

Напомним, всероссийское голосование по внесению поправок в основной закон России по всей стране, в том числе в Свердловской области, стартовало 25 июня и завершится 1 июля. Для удобства и обеспечения безопасности для граждан голосование по поправкам проводится в течение семи дней с 8.00 до 20.00, основной из которых – 1 июля, объявлен выходным днем.